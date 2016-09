Publicada em 19 de setembro de 2016 às 07:34

Candidato à reeleição em Corumbá, o prefeito Paulo Duarte (PDT) tem 43,23% das intenções de voto e, a 13 dias das eleições, lidera a corrida eleitoral.

Segundo publicado nesta segunda-feira no site Campo Grande news, de acordo com levantamento do IPR (Instituto de Pesquisa Resultado), o candidato está 12 pontos percentuais à frente de Ruiter Cunha (PSDB), que aparece na segunda colocação, com 30,58%. Já Elano Holanda de Almeida (PPS) tem 10,29%.

Os eleitores indecisos somam 10,88%. Enquanto 5% votam branco ou nulo. A pesquisa também questionou o eleitor em quem não votaria de jeito nenhum. Ruiter teve a maior rejeição: 32,35%. Na sequência, aparecem Elano (28,82%) e Duarte (21,76%).

A pesquisa ouviu 340 pessoas entre 15 e 16 de setembro. A margem de erro é de 5,2%. O levantamento tem margem de confiança de 95% e foi registrado na Justiça Eleitoral com o número MS-08802/2016.

Corumbá tem 70.547 eleitores, sendo o quarto maior colégio eleitoral do Estado. As eleições municipais serão realizadas no dia 2 de outubro.

Crescimento – A nova rodada de pesquisa do IPR mostra o crescimento de Paulo Duarte. No levantamento divulgado em 19 de agosto, o candidato aparecia com 32,94%. Considerando a margem de erro, que era de de 5,2%, ele estava em empate técnico com Ruiter, que tinha 31,17% das intenções de voto.