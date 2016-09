Publicada em 2 de setembro de 2016 às 08:58

Com 2 gols contra o Equador, Gabriel Jesus está eufórico com estreia na Seleção

“Não tinha estreia melhor”. Foi assim que Gabriel Jesus comentou eufórico, o seu primeiro jogo na seleção principal, nesta quinta-feira, na vitória do Brasil sobre o Equador por 3 a 0, em Quito, pelas Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2018.

Medalha de ouro com a seleção olímpica, o atacante fez questão de agradecer ao técnico Tite e reconheceu que tudo tem ocorrido muito rápido na sua vida – até o início do ano passado ele ainda estava nas categorias de base do Palmeiras.

“Eu venho trabalhando sempre muito forte, firme. O Tite me passou muita confiança, assim como a comissão inteira e o grupo inteiro de jogadores. Para mim, tudo é novo. Como eu sempre digo em três anos tudo está acontecendo na minha vida e hoje eu posso estrear na seleção principal e fazer gol. Fico muito feliz não só pelo gol, mas sim pelo meu jogo e da equipe”, disse o atacante.

Para Gabriel Jesus, o esquema tático montado por Tite acabou lhe ajudando nesta quinta-feira. “Fico feliz de estrear assim, ficar solto em campo”, declarou o atacante do Palmeiras, que já acertou sua ida ao Manchester City no fim do ano.

Nem mesmo os efeitos da altitude de 2.850 metros de altitude de Quito atrapalharam o garoto. “Nesses dias em que a gente está aqui treinando, eu senti um pouquinho, mas eu me acostumo rápido com as coisas. No primeiro tempo, eu abafei um pouco, mas consegui controlar. O time foi muito bem, ficou com a bola, então a gente não cansa”, disse.

AE