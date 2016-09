Publicada em 21 de setembro de 2016 às 12:20

Os Correios foram eleitos uma das 15 melhores empresas do segmento de Serviços em 2016. A pesquisa foi realizada pelo instituto MESC – Melhores Empresas em Satisfação do Cliente.

A coleta de dados ocorreu entre janeiro de 2014 e março de 2016. Ao todo, foram ouvidos 18.245 clientes que responderam a um questionário composto por 30 afirmativas e duas questões abertas.

A metodologia seguida foi do Pentagrama da Satisfação do Cliente®, ® que engloba e amplia as principais metodologias para obter o índice de satisfação do cliente no mundo, entre elas o NPS (Net Promoter Score), o índice ACSI, BCSI e todas as diretivas das ISO 9001, 9004 e 10002.

Confiança – Em agosto, os Correios também foram eleitos, pela 14ª vez consecutiva, a instituição mais confiável do Brasil. O Prêmio Marcas de Confiança 2016, concedido pela revista Seleções, também apontou os Correios como a segunda marca mais confiável dos brasileiros.