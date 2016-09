Publicada em 21 de setembro de 2016 às 11:53

As finais da 1ª. Etapa do Circuito Nacional de Vôlei de Praia acontecem na manhã desta quinta feira, 22, a partir das 09h, no Parque das Nações Indígenas, com a realização das disputas do terceiro lugar e do título dos naipes feminino e masculino.

A etapa teve a participação de sessenta e seis duplas representando os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraíba, Distrito Federal, Goiás, Espírito Santo, Amazonas, Sergipe, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, Acre, Minas Gerais e Alagoas.

Nesta quinta feira pela manhã das 09h às 11h, e das 15h as 17h, acontece uma clínica de vôlei de praia com a participação de cento e cinquenta alunos de escolas públicas e batista de Campo Grande. Estará funcionando em torno das quadras de jogo brinquedos para as crianças (tobogã, cama elástica, escalada e castelinho) e um bar para atendimento com salgados, refrigerantes e água.

Na tarde desta quarta feira serão definidas as duplas que irão disputar as finais, com a realização das quartas de finais e semifinais dos dois naipes.