Publicada em 16 de setembro de 2016 às 10:10

O primeiro trailer de Cinquenta Tons Mais Escuros foi o mais visto em suas primeiras 24 horas após a publicação, de acordo com a Universal.

Com o feito, a continuação de Cinquenta Tons de Cinza bateu uma marca que pertencia a Star Wars: O Despertar da Força: o primeiro trailer, publicado do filme atingiu 114 milhões de visualizações em todas as plataformas nas quais está disponível. O antigo recorde, que pertencia ao Episódio VII, era de 112 milhões de views.

O vídeo foi publicado às 12h (horário de Brasília) da última quarta-feira (14) em canais como o YouTube, Instagram, Facebook, entre outros. Só em uma hora, o longa já havia acumulado 2,5 milhões de visualizações apenas em sua página no Facebook.

O trailer de Cinquenta Tons Mais Escuros teve seu maior número de views fora dos Estados Unidos, com o grosso da audiência vindo de 32 mercados, como o Reino Unido, o México e a França – neste último país, o longa teve 74,6 milhões de visualizações.

O antigo recorde de O Despertar da Força pertencia ao segundo trailer do filme, que havia desbancado o primeiro trailer, com 88 milhões de visualizações em 24 horas.

James Foley (House Of Cards) dirige os dois últimos filmes da franquia, que são filmados simultaneamente. O segundo longa, Cinquenta Tons Mais Escuros, mostrará Christian Grey (Jamie Dornan) lutando contra seus demônios internos, enquanto Anastasia (Dakota Johnson) precisará controlar a raiva e o ciúme das mulheres que vieram antes dela. Niall Leonard, marido da autora E.L. James, será responsável pelo roteiro.

Kim Basinger será Elena Lincoln, ex-amante de Grey que o introduziu ao universo do sadomasoquismo; Bella Heathcote fará Leila, ex de Christian Grey e Eric Johnson (The Knick) foi escalado como Jack Hyde, novo chefe de Anastasia, que se apaixona pela jovem e vira um rival para Grey.

Cinquenta Tons Mais Escuros chega aos cinemas em 10 de fevereiro de 2017, enquanto Cinquenta Tons de Liberdade estreia em 8 de fevereiro de 2018.

Veja o trailer

Do Omelete