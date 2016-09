Publicada em 10 de setembro de 2016 às 10:20

As mamães de Campo Grande com bebês de até 18 meses já têm um compromisso marcado na próxima quarta-feira (13). É a sessão CineMaterna, que acontece todos os meses na Cinemark do Shopping Campo Grande, parceiros desta iniciativa junto com a Natura Mamãe e Bebê. Nesta edição de setembro, o filme em exibição será ‘Um Namorado Para Minha Mulher’, com Ingrid Guimarães, Caco Ciocler e Domingos Montagner no elenco, que foi escolhido em votação pelas próprias mães cadastradas no site www.cinematerna.org.br. A sessão acontece às 14h10.

O CineMaterna proporciona um momento especial para as mamães fortalecerem ainda mais o vínculo com seu bebê, em um programa que alia relaxamento e diversão. A sessão é preparada especialmente para proporcionar conforto e facilidades, com trocadores equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos – que podem ser usados gratuitamente -, ar condicionado com temperatura suave, som mais baixo e uma leve iluminação, além de tapete especial para os nenéns que engatinham. Há também um ‘estacionamento’ para os carrinhos de bebê logo na entrada e, em caso de necessidade, mães voluntárias estão presentes na sala, prontas para ajudar.

Pais e demais acompanhantes também podem participar da sessão CineMaterna. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria da Cinemark.

Sobre o filme

A comédia romântica Um namorado para minha mulher conta a história de um homem que, cansado das reclamações da esposa, contrata um sedutor profissional para conquistá-la e tornar-se seu amante. Versão brasileira do argentino Um Namorado Para Minha Esposa (2008), dirigido por Juan Taratuto. A versão brasileira é dirigida por Julia Rezende e tem Ingrid Guimarães, Caco Ciocler, Domingos Montagner, Miá Mello, Paulo Vilhena, Marcos Veras, Letícia Colin, Marcelo Laham e Paulinho Serra no elenco.

Sobre o CineMaterna

O CineMaterna nasceu em 2008, quando um grupo de mulheres se reuniu e partiu para o cinema mais próximo com seus bebês “a tira colo”. Assim surgiu a iniciativa que promove sessões de cinema especialmente dedicadas às mães que têm filhos de 0 a 18 meses e queiram recomeçar a rotina de passeios, mas sem precisar deixar as crianças aos cuidados de terceiros.

As mães podem se cadastrar e votar nos filmes de sua preferência, bem como ter mais informações pelo site http://www.cinematerna.org.br, onde estão disponíveis galeria de fotos, depoimentos e a programação de filmes para o mês.

Serviço

Sessão CineMaterna

Data: 13 de setembro (terça-feira)

Horário: 14h10

Local: Cinemark – Shopping Campo Grande