Publicada em 17 de setembro de 2016 às 11:14

Exibição do “Havana Moon – The Rolling Stones Live in Cuba” acontece em 6 de outubro em 40 complexos da rede espalhados por 27 cidades brasileiras

Depois de Beatles, Queen e Kiss, agora é a vez dos Rolling Stones chegarem às telas da Cinemark. Em 6 de outubro, às 20h, a Rede exibe ‘Havana Moon – The Rolling Stones Live in Cuba’ em 40 complexos nas cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Aracaju, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Guarulhos, Londrina, Manaus, Natal, Niterói, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Salvador, Santos, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São José dos Campos, Uberlândia, Vitória e Vila Velha. Na capital do MS, a Cinemark fica no Shopping Campo Grande.

O show histórico, que reuniu um milhão de pessoas em Havana, conta com músicas de sucesso como “Jumpin’ Jack Flash”, “Start Me Up”, “You Can’t Always Get What You Want” e “(I Can’t Get No) Satisfaction”. Dirigido por Paul Dugdale (“Coldplay – Live 2012” e “Adele – Live at The Royal Albert Hall”) e gravado em 25 de março de 2016, o resultado é considerado uma experiência de cinema imperdível. Nessa data, a banda inglesa tornou-se a primeira a fazer um grande concerto gratuito ao ar livre para centenas de pessoas em Havana.

A pré-venda teve início no dia 13 de setembro, e os ingressos podem ser adquiridos nas bilheterias dos complexos participantes ou pelo site da Rede (www.cinemark.com.br). Os valores são de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) para as salas tradicionais e R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia) para as salas VIP. Clientes Cinemark Mania têm 50% de desconto.

Serviço – “Havana Moon – The Rolling Stones Live in Cuba”:

Data: 6 de outubro

Horário: 20h

Duração: 120min

Preço: R$ 40 (inteira) R$ 20 (meia); Sala VIP – R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia)

Classificação: verifique classificação indicativa

Local: Cinemark – Shopping Campo Grande