Publicada em 12 de setembro de 2016 às 13:57

Donos de restaurantes destacam que são os eventos que servem de incentivo para que as pessoas conheçam a gastronomia local

Durante o 4º Festival Gastronômico Sabores de Dourados, encerrado no mês passado, as 15.435 pessoas que consumiram os 5.145 pratos tiveram a oportunidade de apontar qual prato eles gostariam que fosse o típico de Dourados. O churrasco venceu, com 47% dos votos, seguido do arroz de carreteiro (13%), peixe (12%), Pucheiro (10%), sopa Paraguai (5%) e picanha (1%).

O festival foi muito elogiado pelos participantes. “É o primeiro ano que participamos e a experiência foi muito boa. Conseguimos mostrar o nosso trabalho para mais pessoas”, afirma Daiane Munaretto, do Ristorante Benedetto. “É importante porque estimula as pessoas a conhecerem nossos pratos. No nosso caso a gente percebeu que muitas pessoas voltaram ao restaurante após ter degustado o prato do festival”, conta Daiane.

O aumento no consumo de pratos em relação ao ano anterior é de 11,50%. Já o aumento no número de pratos participantes é de mais de 100% em relação ao primeiro ano do festival. Em 2013 foram 15 pratos, em 2014 foi para 23, em 2015 subiu para 31 em 2016 chegou a 39. O prato mais curtido no Facebook este ano foi o Arroz Doce Especial (833 curtidas), do Grill de Ouro.

A secretária de Desenvolvimento Econômico Sustentável, Elizabeth Salomão, afirma que o festival cumpriu bem o seu objetivo de aumentar o movimento nos restaurantes na época de baixa temporada. “Dourados mostrou que continua na contra mão da crise”, diz Beth.

Para Jasmine Pietramale, do Kikão Restaurante, o festival é muito interessante porque estimula as pessoas a conhecer os restaurantes e seus pratos. “Tradicionalmente a gente já recebe muitos turistas, mas o festival ajuda a atrair mais gente. Qualquer ação como esta é importante para incentivar as pessoas a experimentar a gastronomia da sua cidade”, ressalta.

Marcos Eneas, da Dio Santo Pizzaria, lembra que apesar do momento econômico houve acréscimo no volume de vendas. “No caso das pizzarias nesta época do ano não é baixa temporada (inverno e férias escolares), mas o festival é importante porque ajuda a destacar o prato que você escolheu para participar com ele”, afirma.

Centro de Convenções

Durante a solenidade de encerramento do festival, na semana passada, a secretária Elizabeth falou do Centro de Convenções, que mesmo sem a conclusão das obras, já está sendo utilizado pelo município. O prédio, licitado em 2008, estava com obras paralisadas há bastante tempo por conta de problemas de contrato com as empreiteiras.

A primeira parte do complexo tem um saguão grande, um saguão menor, o mezanino para a área administrativa que já está sendo usado como sede da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável, duas cozinhas, banheiros, auditório para 250 pessoas e estacionamento para 500 carros. As obras devem ficar prontas até o final de novembro. A outra etapa terá mais um auditório, de 1 mil lugares, e outro ambiente de multiuso, que servirá inclusive para um terceiro auditório. Mas para isso ainda não há recursos previstos.