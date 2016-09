Publicada em 8 de setembro de 2016 às 07:21

Mesmo com o frio intenso que fez logo pela manhã em Dourados, pelo menos dez mil pessoas compareceram à Avenida Marcelino Pires para assistir o desfile em comemoração aos 194 anos de Independência do Brasil, segundo estimativa da Guarda Municipal. O tradicional feriado de 7 de Setembro foi atípico este ano, pois geralmente é marcado pelo calor intenso ou chuva, mas este ano as pessoas tiveram que se agasalhar bastante para sair às ruas.

Crianças, jovens, adultos e idosos, se aglomeraram ao longo da Avenida, nos arredores da Praça Antônio João, para assistir o desfile. Grande parte das pessoas levaram celulares para fotografar e guardar uma lembrança deste dia, pois o que vale para muitos, é o espírito patriótico.

As primeiras apresentações foram da 4ª Brigada de Cavalaria Mecanizada com todo seu aparato logístico, em seguida os patrulheiros mirins, primeiro desfile dos novos integrantes. Logo em seguida desfile de outros organismos de segurança, como Policia Militar, Civil, Guarda Municipal e Corpo de Bombeiros.

Coordenadas pela Secretaria Municipal de Educação, este ano desfilaram 38 entidades. Como este ano o tema da Semana da Pátria em Dourados foi, “Olimpíadas – Dourados Cidade Celebração”, teve o desfile das pessoas que foram escaladas para carregar a tocha, durante a sua passagem por Dourados em 26 de junho deste ano. A frente do bloco desfilou o Seo Paulino, ex-maratonista, que mesmo com seus 97 anos de idade e saúde debilitada, mostra muita disposição. Ele foi bastante aplaudido ao entrar na avenida.

Em seguida desfilaram escolas municipais e fanfarras, entidades, agremiações, como Nace(Núcleo de Arte, Cultura e Esporte), grupos de escoteiros, grupos de idosos dos Centros de Convivência dos Idosos, fanfarra indígena, CTG (Centro de Tradições Gaúchas), entre outros.

O desfile terminou por volta das 10h30, com apresentações de clube de motociclistas.

No palanque assistiram todo o desfile o prefeito Murilo, a primeira-dama, Cecília Zauith, o vice-prefeito, Odilon Azambuja e vários secretários municipais. Entre os convidados estiveram presentes o general do Exército, Lourenço William da Silva Ribeiro Pinho, o desembargador do TJ (Tribunal de Justiça) de Mato Grosso do Sul, Eduardo Machado Rocha, além dos deputados estaduais Zé Teixeira e João Grandão.

A tradicional Chama da Pátria foi extinta logo após o encerramento do desfile de Sete de Setembro, e foi a última atividade da Semana da Pátria.