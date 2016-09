Publicada em 19 de setembro de 2016 às 11:04

Dando continuidade ao cronograma de obras e serviços de melhoria, a CCR MSVia divulga nesta segunda-feira (19/09), os locais da BR-163/MS que operam em sistema pare-e-siga, além de outros que possuem desvios no tráfego.

Em razão das interdições parciais, o Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU recomenda aos motoristas que redobrem a atenção, respeitando a sinalização e reduzindo a velocidade na proximidade desses trechos.

Pontos com desvio de tráfego:

São Gabriel do Oeste – entre os kms 647 e 646 e entre 623 e 621;

Dourados – entre os kms 586 e 581;

Pontos com pare-e-siga:

Coxim/Pedro Gomes – entre os kms 785 e 782;

Rio Verde de MT – entre os kms 688 e 687;

São Gabriel do Oeste – no km 627;

Bandeirantes/Rochedo – entre os kms 538 e 536;

Mundo Novo – entre os kms 3 e 1.

Todos os locais estão sinalizados. Em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).