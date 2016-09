Publicada em 2 de setembro de 2016 às 18:05

Neste sábado (03/09), cerca de 80 colaboradores da CCR MSVia participarão de uma ação de voluntariado na Associação Franciscanas Angelinas (Afrangel), em Campo Grande. A entidade tem por missão atender a crianças de 0 a 12 anos de idade que vivem ou convivem com HIV/Aids.

A ação, denominada “Nosso Mundo Melhor”, é promovida pela Concessionária em conjunto com o Instituto CCR, entidade privada sem fins lucrativos, criada em 2015 para estruturar a gestão de projetos sociais, culturais, ambientais e esportivos apoiados há mais de dez anos pela empresa, por meio das concessionárias do Grupo CCR.

Das 10h às 15h, os colaboradores da CCR MSVia realizarão atividades como pintura facial, dinâmicas, gincanas e brincadeiras com as crianças atendidas pela entidade. Além disso, serão realizados pequenos reparos da edificação da entidade. Também serão entregues roupas e materiais necessários para a manutenção da instituição, como produtos alimentícios e de limpeza arrecadados pelos colaboradores da empresa.

Conforme a Ouvidora da CCR MSVia, Cristiana Holanda, responsável pelo Programa de Voluntariado em Mato Grosso do Sul, a proposta da empresa é contribuir para engajar os colaboradores em ações solidárias, em parceria com instituições e projetos sociais locais, de maneira a criar uma rede colaborativa de ajuda ao próximo.

“O voluntariado empresarial pode ser uma luz que, partindo dos princípios de solidariedade, cidadania, transforma-se numa ferramenta para agregar sentimentos, valores e potencialidades, gera capital social e atende às necessidades da comunidade”, afirma Cristiana, que complementa, “doar faz bem tanto para quem precisa, como para quem doa, sem dúvida alguma”.

Afrangel – A Associação Franciscanas Angelinas foi criada em 27 de setembro de 1996 para atender a famílias vitimadas pelo HIV/Aids. Seu foco principal de atuação é o acompanhamento de crianças com idades de 0 a 12 anos de idade, que vivem ou convivem com HIV/Aids. A instituição presta também assistência social e psicológica a famílias com algum membro soropositivo. É a única entidade em MS a prestar esse tipo de assistência.