Publicada em 21 de setembro de 2016 às 10:40

A CCR MSVia distribuirá nesta quarta-feira, 21, Dia da Árvore, 5 mil folhetos educativos sobre a importância do plantio de mudas no processo de recomposição da camada vegetal original do Estado de Mato Grosso do Sul. O folheto integra o conjunto de ações do Programa de Educação Ambiental da BR-163/MS e visa esclarecer os usuários da rodovia sobre a importância da preservação do Meio Ambiente.

Segundo Michel Klaime Filho, gestor de Meio Ambiente da Concessionária, estão sendo plantadas 241 mil mudas de árvores nativas da região visando contribuir com a recuperação da camada vegetal original. O plantio está acontecendo nos Parques Estaduais das Nascentes do Rio Taquari e das Várzeas do Rio Ivinhema.

“A Concessionária é responsável pela preparação dos terrenos, escolha, plantio e manutenção das mudas (limpeza, controle de ervas daninhas e eventuais reposições), por 36 meses, contados a partir do mês subsequente ao da conclusão do plantio”, explica Klaime Filho.

O engenheiro destaca que o plantio integra a compensação florestal pelas obras na BR-163/MS, conforme determina o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA). As áreas foram definidas em parceria com o Instituto do Meio Ambiente de MS (Imasul).

“Além de transformar a BR-163/MS Rodovia da Vida, queremos colaborar para a criação de uma cultura de respeito ao Meio Ambiente no eixo da estrada”, reitera Klaime Filho.