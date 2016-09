Publicada em 10 de setembro de 2016 às 07:05

CBF retira da escala do final de semana árbitro do jogo Santos e Inter

Depois das declarações do presidente do Santos, Modesto Roma Junior, que criticou o árbitro da partida entre Santos e Internacional, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) retirou o juiz Rodrigo Raposo da escala da rodada deste final de semana do Campeonato Brasileiro.

O árbitro iria participar da partida entre Ponte Preta e América-MG, neste domingo, às 18h30 (de Brasília), como quarto árbitro, no entanto, a CBF realizou uma mudança na escala, retirando Rodrigo Raposo e o substituindo por Christiano Gayo Nascimento.

A principal polêmica envolvendo o árbitro no jogo entre Santos e Internacional, vencido pelo Colorado por 2 a 1, foi a expulsão do meia Lucas Lima ainda no primeiro tempo da partida, quando o jogo se encontrava empatado em 1 a 1. O primeiro cartão amarelo recebido pelo meia santista foi por retardar a partida, enquanto o segundo foi apresentado após o jogador se dirigir para a batida de escanteio e depois chamar o lateral Victor Ferraz para fazer a cobrança.

Além da expulsão de Lucas Lima, Rodrigo Raposo foi criticado pelo presidente Modesto por apresentar o cartão amarelo ao atacante Ricardo Oliveira e ao lateral Victor Ferraz, que estão suspensos para o próximo jogo da equipe, contra o Corinthians, neste domingo, na Vila Belmiro.

Da Gazeta Esportiva