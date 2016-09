Publicada em 19 de setembro de 2016 às 15:25

Em Brasília, servidores públicos nas esferas municipal, estadual e federal do País foram às ruas para protestarem contra projetos nefastos ao serviço público brasileiro denominado de PLP 257/16; PEC 241/16; MP 739/16; PLP 559/13, entre outros que vem contra os interesses dos trabalhadores.

O ato foi realizado na esplanada dos ministérios e uma caravana de sindicalistas sul-mato-grossense marcou presença no evento, entre eles, três integrantes do SINGMD (Sindicato da Guarda Municipal de Dourados).

Por Dourados estiveram presente a atual tesoureira do SINGMD, Iva Cerqueira e os diretores da instituição Zilda Aparecida Ramires e Nilson Araújo. “Fomos até lá para se juntarmos a uma luta nacional, que é o de preservar nossos direitos constitucionais em prol da melhoria dos servidores. O que estão querendo com estas PLPs e PECs vêm contra os servidores; um retrocesso flagrante e esperamos que a classe política com este nosso movimento nacional pensem bem e votem contrários a estes absurdos que querem implantar se votarem a favor delas”, disse Iva Cerqueira, lembrando que além de Dourados estiveram presentes sindicalistas de Campo Grande; Três Lagoas; Corumbá entre outras cidades do Mato Grosso do Sul.

Iva Cirqueira diz que novos movimentos em busca de resguardar os direitos dos servidores públicos, seja ele nacional; estadual ou municipal quando realizados em qualquer parte do país, terão total engajamento da atual diretoria do sindicato da guarda municipal douradense.

O movimento

Com relação ao movimento, a CSPB (Confederação dos Servidores Públicos do Brasil), e sua base sindical, em conjunto com a NSCT (Nova Central Sindical de Trabalhadores), CTB (Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil), Força Sindical e demais central se organizaram para se posicionarem, de forma unificada, ao desmonte do Estado brasileiro, sobre os prejuízos sociais que serão sentidos pela sociedade, caso algum dos projetos danosos ao serviço público, a exemplo do PLP 257, da PEC 241, MP 739, PLP559, sejam aprovados pelo Congresso Nacional ainda este ano. “Somos nós que puxamos este movimento pelo resgate histórico, sobretudo da Democracia Brasileira com a realização desta caminhada cívica dos servidores públicos aqui em Brasília”, lembrou João Domingos, presidente da CSPB.

Durante o ato, as lideranças sindicais apresentaram os desafios e a agenda de ações de suas respectivas bases sindicais.

Entre as lideranças mencionadas estiveram, além do presidente da CSPB, o secretário-geral da entidade, Lineu Mazano, o diretor de qualificação sindical da Nova Central, Sebastião Soares, que também é diretor da CSPB, o diretor de comunicação da NCST, Nailton Francisco, o diretor de Assuntos Legislativos da CSPB, João Paulo Ribeiro “JP” no ato sendo representante da CTB, líderes sindicais de diversos Estados do Brasil que se somaram aos sindicalistas das centrais, confederações e federações sindicais na luta por objetivo comum. “É urgente perseguirmos o esclarecimento junto à sociedade da necessidade da realização de uma unidade para dar uma resposta ao governo federal em defesa da classe trabalhadora; não permitindo que se retirem direitos já adquiridos ao longo de toda história brasileira. Os parlamentares e o Governo Federal estão indo contra a nação e o povo brasileiro, e por isso vamos fazer o possível e impossível para derrubar todos esses PL’s da maldade”, afirmou Nailton Francisco. “O pacote de maldades em curso visa o financiamento desse sistema injusto para o pagamento de uma dívida repleta de irregularidades. Todos juntos contra o desmonte do serviço púbico, educação e saúde de qualidade, contra a reforma da previdência, e pelo resgate da democracia e contra o retrocesso do nosso país. Por isso eu digo não contra tudo que venha prejudicar o servidor público do Brasil”, acrescentou Sebastião Soares em discurso.

A concentração para a marcha noturna se deu às 19h30 do dia 12 último na tenda personalizada da CSPB e da Nova Central, com preparação de velas, onde vários seguimentos de trabalhadores partiram, juntamente com os servidores públicos, até o encerramento da manifestação, que estava programada para ocorrer em frente ao Congresso Nacional.

A Polícia Militar estima que cerca de duas mil pessoas participaram do evento.

No dia seguinte novos protestos e grandes atos de mobilizações foram realizados, com a saída, a princípio, do acampamento montado pela CSPB, localizado próximo à rodoviária do Plano Piloto, com a marcha se dirigindo até a Catedral posteriormente para o Ministério do Trabalho; Ministério da Educação. O retorno se deu na Catedral, que foi indicada como o ponto de apoio dos servidores públicos presentes no evento.

Finalizando, informações constam que durante o evento as entidades ainda “preparam terreno”, até mesmo, para uma eventual greve geral no país, caso o Governo Federal insista na agenda de desmonte do estado e aniquilação dos serviços públicos.