Publicada em 10 de setembro de 2016 às 12:04

Oficinas SEI acontecem nos dias 20 e 21 de setembro

O Sebrae/MS realiza em Jardim, nos dias 20 e 21 de setembro, das 19 às 23 horas, as oficinas SEI Vender e SEI Controlar Meu Dinheiro, direcionadas a microempreendedores individuais do município. As capacitações são parte de um programa de soluções para tratar dos fundamentos de gestão e acontecem nas Salas do Pronatec de Maracaju.

A oficina SEI Vender, do dia 20, pretende desenvolver competências que auxiliem os participantes a preparar seus produtos e serviços de modo a conquistar mais clientes, além de apresentar técnicas de marketing e habilidades de vendas.

No dia 21, a oficina SEI Controlar Meu Dinheiro vai orientar potenciais empreendedores a compreender a forma de utilização do controle de caixa e elaborar e conhecer a importância do controle diário de entradas e saídas de sua empresa. Além disso, os participantes também aprenderão sobre caixa futuro e a gerir contas a receber ou pagar.

As oficinas são gratuitas e contam com o apoio da Associação Empresarial de Maracaju (ASSEMA) e da Prefeitura Municipal. Inscrições e informações: 0800 570 0800.