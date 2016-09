Publicada em 15 de setembro de 2016 às 18:03

A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), lançou a campanha “Doe um Brinquedo, receba um sorriso”, que tem por objetivo arrecadar, durante um mês, brinquedos para crianças de comunidades carentes de Campo Grande. A entrega das doações será feita no dia 12 de outubro, Dia das Crianças.

Quem quiser colaborar pode deixar sua doação em uma das caixas de coleta disponibilizadas na recepção da OAB/MS, CAAMS E ESA/MS. Preenchendo o cupom de doação, o participante concorre a um sorteio de duas bicicletas, que será realizado no dia 10 de outubro. A iniciativa é uma parceria entre as instituições OAB/MS, Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAAMS) e Escola Superior de Advocacia de Mato Grosso do Sul (ESA/MS).

Os advogados do estado ou funcionários das instituições podem doar brinquedos novos ou em bom estado de conservação. “É muito importante esse trabalho social realizado pela Seccional com o apoio da CAAMS e da ESA/MS porque demonstra a solidariedade da classe jurídica com as crianças de famílias carentes da nossa cidade. Vamos fazer a nossa parte para tornar o dia 12 de outubro mais feliz”, afirmou o presidente da OAB/MS, Mansour Karmouche.

Para a vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados de Mato Grosso do Sul (CAAMS), Herthe Leal Villela Martins Brito, a campanha é uma forma de estender as ações sociais desenvolvidas pela entidade para a comunidade. “Oferecemos tantos serviços aos advogados ao longo do ano que, em datas especiais, fazemos questão de ir além, contribuindo com as famílias de baixa renda de nosso estado”, explicou.