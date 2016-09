Publicada em 15 de setembro de 2016 às 16:23

Par romântico de Domingos Montagner na novela Velho Chico, trama das 9 da Globo, a atriz Camila Pitanga estava com o ator quando ele mergulhou no rio São Francisco, no começo da tarde desta quinta-feira, e desapareceu. Ao notar que o ator não voltava à superfície, Camila entrou em desespero e começou a berrar. “Ela gritava com as mãos na cabeça”, conta Josivânia Maria de Araújo Domingos, a Lalá, dona do restaurante Caçoá, localizado na prainha do rio onde Montagner e Camila estavam.

“Um menino veio me contar no restaurante, eu achei que fosse gravação. Mas, quando vi o movimento na área, percebi que era algo sério e fui olhar de perto. Camila estava em cima de uma pedra, de onde o ator pulou, gritando em desespero, ‘Socorro, socorro’”, conta Lalá. Segundo ela, foi preciso um barco para tirar Camila, porque a pedra usada por Domingos para o mergulho fica no meio do rio, e só se pode chegar a ela nadando ou por uma trilha de pedra.

De acordo com Lalá, o rio São Francisco tem uma correnteza muito forte naquela área e é comum haver afogamento ali. Ela também conta que Montagner sempre foi “dos melhores” do elenco de Velho Chico. “Ele é super-simpático, brincava com a gente e vinha trazer o prato no balcão depois de comer. Era dos melhores”, diz. “Tem atores mesmo que… meu Deus do céu.”

Do Entretenimento