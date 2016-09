Publicada em 13 de setembro de 2016 às 16:12

Cães farejadores auxiliam na apreensão de 38 kg de cocaína na fronteira com Paraguai

A Polícia Rodoviária Federal, nesta terça-feira, 13, por volta de 09h, na BR 463, km 68, apreendeu 38 kg de cocaína em um veículo VW/Santana, placas de SP, conduzido por O.P.V., 36 anos.

A Polícia Rodoviária Federal em fiscalização de rotina, abordou o veículo VW/Santana, e com auxilio dos cães farejadores de drogas fez uma vistoria, localizando no porta malas e assoalho a presença de drogas no veículo.

Foi encontrado um compartimento preparado no tanque de combustível, contendo 34 (trinta e quatro) tabletes envoltos em fitas coloridas, totalizando 38.620 kg de cocaína.

Em entrevista o condutor afirmou ter recebido o veículo preparado com a droga no pátio do Posto Fazendeiro em Ponta Porã, e que transportaria até a cidade de Campo Grande, onde receberia o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Ocorrência encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Ponta Porã.