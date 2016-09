Publicada em 21 de setembro de 2016 às 14:30

Cristóvão Borges caiu, mas o Corinthians ainda está longe de viver dias de tranquilidade. Depois da derrota no clássico contra o arquirrival Palmeiras, o Timão tem nesta quarta-feira um jogo que pode traçar o que será dele nos últimos três meses de temporada. Com um histórico negativo em mata-matas em Itaquera, a equipe dirigida pelo interino Fábio Carille recebe o Fluminense, às 21h45 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Brasil, para dar um tempo na crise.

O empate por 1 a 1 no primeiro jogo, em Mesquita, favorece o Corinthians. O Timão avança às quartas com uma igualdade sem gols ou uma vitória por qualquer placar. Se o resultado se repetir, a decisão será nos pênaltis.

O problema é que os números do Timão nesse formato de competição na arena não ajudam. Foram cinco eliminações consecutivas em apenas dois anos: duas pela Libertadores (Guaraní, do Paraguai, e Nacional, do Uruguai), duas pelo Campeonato Paulista (Palmeiras e Audax) e uma pela Copa do Brasil (Santos).

Não bastasse isso, o Timão vive um momento de má relação com a torcida. No último sábado, os alvinegros vaiaram a equipe e cobraram muito a diretoria durante a derrota no Dérbi. Por conta disso, o presidente Roberto de Andrade foi à entrevista coletiva de terça-feira para pedir o apoio dos torcedores em um momento decisivo. Um novo tropeço, porém, pode piorar a relação.

– O que a gente precisa também neste momento é o apoio do torcedor. Ele tem o direito de protestar, reclamar e vaiar, faz parte da torcida. Mas sem o apoio do torcedor fica impossível. Se com apoio já estamos com dificuldade, se eles nos abandonarem, vai ficar mais difícil – afirmou o presidente.

Com dez pontos abaixo do Palmeiras, líder do Brasileirão, o Corinthians começa a olhar para a Copa do Brasil como seu grande objetivo no segundo semestre. Caso passe pelo Fluminense, o Timão estará a apenas seis jogos do título e consequentemente da classificação para a Taça Libertadores de 2017, grande alvo nesta temporada.

Avançar significa também mais pontos para o interino Fábio Carille. Ele assume a equipe pela terceira vez na carreira, mas agora com a possibilidade de até se fixar no cargo. Tudo dependerá dos resultados obtidos nas próximas semanas. Em caso de sucesso, a diretoria cogita até abrir mão de buscar um novo técnico para a próxima temporada.

Corinthians x Fluminense

Local: Arena Corinthians, em São Paulo

Data e horário: quarta-feira, às 21h45 (de Brasília)

Escalação provável: Cássio, Fagner, Yago, Balbuena e Guilherme Arana; Camacho; Marquinhos Gabriel, Giovanni Augusto, Rodriguinho e Marlone; Romero.

Desfalques: Jean, Gustavo, Guilherme, Bruno Paulo, Pedro Henrique, Uendel e Vilson

Arbitragem: Rodolpho Toski Marques (PR) apita. Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Ivan Carlos Bohn (PR) são os assistentes

Transmissão: TV Globo para SP (menos Santos), RS, PR, MG (Uberaba) e SE (com Cleber Machado, Casagrande e Leonardo Gaciba) e SporTV e PFCI (com Jota Jr e Wagner Vilaron)

Do GloboEsporte.com