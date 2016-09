Publicada em 10 de setembro de 2016 às 09:16

Bruna Marquezine veste look de R$ 12 mil em evento no RJ

Bruna Marquezine esteve deslumbrante na noite desta quinta-feira (8). A atriz prestigiou uma festa VIP da revista “Cosmopolitan”, no Rio de Janeiro, e apostou em um vestido branco com decote trançado, no modelo Lace-Up mini dress, da grife Balmain – mesma marca investida durante o lançamento da série “Nada Será Como Antes” -, no valor de R$ 12 mil. A ex-namorada de Neymar, que agora está exibindo o corpo mais sequinho, vestindo 34, completou o look com sandálias Louboutin.

Além de Bruna, outros famosos também estiveram presentes no evento como sua amiga Fernanda Souza , Débora Nascimento, Nathalia Dill, Isabella Santoni, Giovanna Lancellotti, Mariana Ximenes, entre outros, que curtiram o show comandado por Thiaguinho. Quem também cantou e embalou a noite dos artistas foi Anitta, que reencontrou com o ex-namorado Pablo Morais, quechegou a ser ameaçado de morte após o fim do romance com a funkeira.

Do Purepeople