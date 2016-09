Publicada em 20 de setembro de 2016 às 16:21

Caleb e Cody Walker discutiram o assunto com Vin Diesel.

A cena final de Velozes & Furiosos 7 emocionou os fãs ao mostrar Brian O’Conner e Dominic Toretto seguindo diferentes rotas nas bifurcações da vida ao som de “See You Again”.

Aquele pareceu um desfecho perfeito para quem acompanha a franquia de ação em alta velocidade, visto que o ator Paul Walker (1973 – 2013) morreu durante as gravações do sétimo filme da saga, vítima de um acidente de carro.

Entretanto, os irmãos do falecido astro — Caleb e Cody Walker — afirmaram em entrevista que Brian O’Conner, personagem de Paul, pode voltar em um filme futuro. Em conversa com o site Entertainment Tonight, Caleb afirmou que discutiu a ideia com Vin Diesel, estrela da franquia.

“Eu conversei com Vin pelo telefone por uma hora e nós discutimos um pouco isso. Ele queria a nossa benção”, contou Caleb. Segundo o irmão de Paul, Vin perguntou “se seria aceitável trazer o personagem de Paul de volta para deixar os fãs saberem que ele ainda está por aí”.

Cody Walker disse também que o estúdio analisa os aspectos éticos da questão. “A Universal que ter certeza de que isso seria respeitoso com Paul, com sua imagem e com sua família”.

Após a morte de Paul Waker, Cody e Caleb serviram como dublês de corpo do ator, que teve seu rosto recriado nas feições dos irmãos digitalmente.

Velozes & Furiosos 8, com direção de F. Gary Gray, conta com Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham, Kurt Russell e Michelle Rodriguez no elenco.

