Publicada em 15 de setembro de 2016 às 17:47

Brasil volta ao ‘Top 5’ do ranking FIFA

A boa atuação da seleção brasileira de futebol masculino se refletiu na atualização do ranking da FIFA no mês de setembro, quando o time comandado pelo treinador Tite saltou do nono para o quarto lugar da lista, retornando ao “Top 5”.

Após a vitória sobre Equador e Colômbia nas eliminatórias da Copa do Mundo da Rússia, que acontece em 2018, o Brasil voltou a subir na classificação e empatou com os colombianos.

No topo da lista, a Alemanha foi da quarta para a terceira posição enquanto a Argentina, que venceu o Uruguai e empatou com a Venezuela nas eliminatórias, aumentou a vantagem e manteve-se na primeira colocação.

Mesmo perdendo pontos, a Bélgica continua na vice-liderança. Outros destaques do top 10 são o Uruguai, que conquistou o nono lugar, e o País de Gales com a 10ª colocação.

A Itália caiu três posições e aparece no 13º lugar na classificação.

Da AnsaFlash