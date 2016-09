Publicada em 13 de setembro de 2016 às 15:56

O longa “Pequeno Segredo”, de David Schurmann, irá representar o Brasil na disputa por uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro do próximo ano. Segundo representantes da comissão formada pela Secretaria do Audiovisual, que fez a escolha, foi indicado um filme que dialogasse com os critérios da Academia de Cinema norte-americana, ou seja, que agradasse os responsáveis pela escolha do Oscar. O filme, que entra em cartaz nos cinemas no final deste mês, relata a história verdadeira de Kat, irmã do diretor e portadora do vírus do HIV que foi adotada pela família Schurmann aos 3 anos de idade.

Os Schurmann ficaram conhecidos por ser a primeira família brasileira a dar a volta ao mundo em um veleiro. Nos anos 1990, eles adotaram Kat, filha de amigos mortos em decorrência da doença. Eles tentaram preservar a história da menina na época, pois ainda existia muito preconceito diante da Aids.

Ela faleceu em 2006, aos 13 anos. A história inspirou o livro homônimo de Heloisa Schurmann.

O filme conta com nomes de peso em seu elenco como Julia Lemmertz, Maria Flor e Marcello Anthony.

Com a escolha, ficou de fora da corrida pelo Oscar “Aquarius”, de Kléber Mendonça Filho. A obra ganhou fama mundial após seu elenco protestar, antes de exibição no Festival de Cinema de Cannes, contra o processo de impeachment que afastou a presidente Dilma Rousseff.

Em 24 de janeiro serão anunciados os cinco filmes que irão disputar o Oscar. A premiação acontece em 26 de fevereiro em Los Angeles, EUA.

Da AnsaFlash