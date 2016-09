Publicada em 5 de setembro de 2016 às 11:00

A CCR MSVia implanta nesta segunda-feira (05/09) a operação pare-e-siga, bem como desvios no tráfego, em trechos da BR-163/MS. A ação decorre da realização de obras e serviços a serem feitos na rodovia, de forma a melhorar a trafegabilidade aos motoristas.

O Serviço de Atendimento ao Usuário – SAU alerta aos usuários sobre a importância da redução de velocidade na aproximação dos locais em obras, uma vez que, devido às interdições parciais da pista, alguns pontos podem apresentar eventuais congestionamentos.

Pontos com desvios no tráfego:

Dourados – entre os kms 263 e 260;

Caarapó – no km 228.



Pontos com pare-e-siga:

Pedro Gomes/Coxim – entre os kms 785 e 783;

Rio Verde de Mato Grosso – entre os kms 703 e 702, entre os kms 679 e 678 e entre os kms 659 e 658;

Nova Alvorada do Sul – entre os kms 400 e 399;

Dourados – entre os kms 259 e 258;

Mundo Novo – entre os kms 12 e 11 e entre os kms 6 e 4.

A Concessionária alerta que em caso de chuva, as obras poderão ser interrompidas.

A CCR MSVia alerta que o cronograma de obras e serviços é dinâmico, ou seja, outros pontos de intervenção com pare-e-siga ou desvio de tráfego podem ocorrer ao longo do dia. Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163 (ligações gratuitas, inclusive para celulares).