O número de turistas que passaram por Bonito em 2016, de janeiro a agosto, foi de 138.259, segundo dados divulgados pelo Observatório de Turismo e Eventos de Bonito (OTEB) na semana passada. Destes, 16.563 foram apenas no oitavo mês do ano, período em que o Brasil sediou os jogos Olímpicos.

Apesar do evento acontecer no Rio de Janeiro (RJ), os reflexos foram sentidos na cidade, onde a taxa de ocupação dos hotéis ficou 7 pontos percentuais acima do ano anterior, fechado o mês em 49%.

A taxa de ocupação da Gruta do Lago Azul, cartão postal da cidade, administrado pela Prefeitura, também aumentou em relação ao mesmo período do ano passado, subindo de 68% para 79% em agosto de 2016.

Ainda conforme o relatório da OTEB, os paulistas sãos os principais apreciadores da gruta, ocupando 32,35% do total de visitações. Os cariocas aparecem em segundo, com 11,87% e os gaúchos ocupam a terceira posição, com 9,41%.

O Observatório do Turismo de Bonito é um centro de pesquisas do município de Bonito coordenado pelo Bonito Convention & Visitors Bureau com apoio da Prefeitura e da Fecomércio. Mais informações podem ser obtidas por meio do site www.bcvb.com.br ou pelo telefone (67) 3255-2207. Confira o relatório completo através do link: https://goo.gl/22Wymf.