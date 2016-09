Publicada em 19 de setembro de 2016 às 07:18

Os Estados Unidos seguem em alerta para possíveis atentados após mais uma bomba explodir na estação ferroviária de Elizabeth, em Nova Jersey, na madrugada desta segunda-feira (19), não deixando feridos.

O prefeito de Elizabeth, Christian Bollwage, informou à “BBC” que a explosão ocorreu após pessoas encontrarem uma bolsa com cinco explosivos e enviarem um robô para desativá-las. Porém, durante os trabalhos do equipamento, uma delas explodiu por volta da 0h30 (hora local).

“Não foi uma explosão controlada”, contou o prefeito. Sobre quem encontrou a bolsa, Bollwage explicou apenas que as pessoas “começaram a examinar a bolsa e verificaram a existência de tubos e fios. Então eles deram meia volta, foram na delegacia de polícia e nos notificaram rapidamente”.

Segundo fontes ouvidas pela emissora “NBC News”, as autoridades temem que uma célula terrorista está ativa tanto em Nova Jersey como em Nova York. No último sábado (17), uma bomba explodiu no bairro de Chelsea e deixou quase 30 feridos.

Por causa desse ataque, o FBI anunciou a prisão de cinco pessoas por suposto envolvimento com a explosão. Os cinco estavam tentando chegar ao aeroporto John F. Kennedy e o carro em que estavam continha armas.

Também foram divulgadas nesta segunda-feira as imagens da explosão em Chelsea. As autoridades informaram que uma pessoa está em estado grave após a explosão.

Da AnsaFlash