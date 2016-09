Publicada em 2 de setembro de 2016 às 15:17

Na última semana, a Bo.Bô lançou sua nova coleção, Party Edition. Entre os novos modelos, estão vestidos de festas bordados, peças com recortes, transparências e muito brilho. Os comprimentos perpassam o mini, midi e longos.

Na cartela de cores, destaque para o eterno P&B, marsala, coral e vermelho. Entre as apostas da marca para a temporada estão as faixas bordadas e broches. Para deixar o look mais fashionista, o must have da estação é o sapato estilo Mary Jane com plataforma no tom prata.

Para conhecer a nova coleção, visite a loja no segundo piso do Shopping Campo Grande.

Da Assessoria