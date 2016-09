Publicada em 3 de setembro de 2016 às 07:37

Neste domingo (04), a “Biblioteca Viva” da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) continua com atividades para crianças de 3 a 10 anos, que poderão se divertir no “Circuito de Pinturas”. As atividades ocorrem em dois horários, às 14h30 e às 16h30, no Shopping Avenida Center, em Dourados.

A Biblioteca Viva está levando brincadeiras, jogos, leitura e entretenimento para a garotada, por meio de alunas do curso de Pedagogia, da UEMS, bolsistas do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (Pibid) e do “Grupo Abayomi”.

O Projeto visa oferecer às crianças atividades que contemplem múltiplas linguagens, movimento, leitura, brincadeiras, jogos e artes visuais, de forma a ampliar o seu repertório cultural e literário e contribuir para a formação do sujeito leitor, segundo a professora Giana Amaral Yamin.

O evento será organizado em turmas de até 25 crianças, no piso superior, espaço das lojas, próximo ao corredor do Supermercado ABV. Os convites, gratuitos, serão retirados no local meia hora antes do início de cada grupo (15h e 16h).

O último dia de atividade será no domingo 11 de setembro, em que será apresentado o musical “O casamento da Bruxa Onilda”, às 16h, sem convites.