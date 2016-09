Publicada em 16 de setembro de 2016 às 19:57

O Banco do Brasil inicia a partir de segunda feira, 16, a contratação de operações de milho safrinha e trigo inverno 2017 e disponibilizará R$ 717 milhões para Mato Grosso do Sul.

De acordo com o Banco do Brasil, os recursos estarão disponíveis aos médios produtores (faturamento de até R$ 1,76 milhão ao ano) por meio do Programa Nacional de Apoio aos Médios Produtores Rurais (Pronamp) com taxas de 8,50 % ao ano até o teto de R$ 900 mil. Os outros produtores acessam o crédito com encargos de 9,50% a.a. até o teto de R$ 1,8 milhão por beneficiário.

A antecipação dos financiamentos de custeio permite aos produtores melhores condições para o planejamento de suas compras junto aos fornecedores, contribui para o incremento das vendas de sementes, fertilizantes e defensivos, produzindo reflexos positivos à toda cadeia produtiva e na economia como um todo, afirmou Evaldo Emiliano de Souza, Superintendente Estadual do BB no MS.

A demanda por crédito no setor agrícola tem sido crescente e a atuação conjunta entre Banco do Brasil, Famasul, Sepaf, Aprosoja, Sindicatos Rurais e demais lideranças do agronegócio, tem sido determinantes para maior agilidade nas liberações dos recursos.O BB no MS é responsável por 86,09 % da carteira de agronegócios do Estado, totalizando R$ 7,56 bilhões, reforçando a condição de maior parceiro do agronegócio sul-mato-grossense.