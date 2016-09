Publicada em 16 de setembro de 2016 às 17:05

Agora é possível criar “cofrinhos virtuais” para cada meta financeira dos clientes

O Banco do Brasil passa a disponibilizar um diferencial na poupança, chamado de Poupança dos Sonhos. De maneira lúdica e intuitiva, a nova funcionalidade permite a construção de vínculo entre os recursos aplicados e os objetivos de vida dos poupadores, incentivando o hábito de poupar e o planejamento financeiro.

Com a ferramenta, é possível separar os valores aplicados na Poupança em “cofrinhos virtuais”, escolher uma categoria de objetivos para guardá-los e atribuir a cada “cofrinho” um nome ou expressão que mais combine com o sonho que se pretende alcançar, ao atingir a meta financeira. “O cliente pode criar cofrinhos virtuais ‘carro’ e ‘viagem’, por exemplo, e poupar separadamente em cada um. A ideia é estimular os clientes propensos ao produto a formar reservas financeiras organizadas de acordo com seus próprios sonhos”, explica o diretor de Empréstimos e Financiamentos do BB, Edmar Casalatina.

O poupador também poderá definir os valores e a periodicidade das aplicações em cada “cofrinho virtual”, bem como o prazo e o montante necessários à realização de cada sonho, além de acompanhar a evolução e, a qualquer momento, se for de seu interesse, promover alterações.

A Poupança dos Sonhos está disponível aos clientes BB via autoatendimento na internet e também no aplicativo do BB para smartphones, conferindo mobilidade e comodidade aos poupadores, pois permite que os objetivos na formação de reservas financeiras sejam criados, organizados e acompanhados a qualquer hora e em qualquer lugar.