Publicada em 14 de setembro de 2016 às 12:55

Fusão dará origem a gigante do setor de agricultura

A multinacional farmacêutica alemã Bayer anunciou nesta quarta-feira (14) a conclusão de um acordo para a compra da norte-americana Monsanto, que atua no setor de agricultura, biotecnologia e herbicidas, por US$ 66 bilhões.

As negociações já duravam alguns meses e haviam começado com a oferta da Bayer de pagar US$ 122 por cada ação da Monsanto. Com a recusa do grupo norte-americano, a proposta subiu para US$ 125 e US$ 127,5, até chegar aos US$ 128.

Além disso, a empresa alemã pagará US$ 2 bilhões se os órgãos antitruste vetarem a aquisição, que deve ser concluída até o fim de 2017. Segundo a agência “Deutsche Welle”, trata-se da maior compra já feita por uma companhia da Alemanha, além de ser a maior de 2016 em todo o mundo.

A fusão da Bayer com a Monsanto dará origem à maior fabricante de herbicidas do planeta, controlando quase 30% do mercado global, e a uma das maiores produtoras de sementes transgênicas.

Da AnsaFlash