Publicada em 13 de setembro de 2016 às 16:30

Avião traz diversão e conhecimento para crianças e adultos no Shopping Campo Grande

Momentos de aprendizagem, descontração e diversão para crianças e adultos. Tudo isso é proporcionado pela Aerolândia, a nova atração do Shopping Campo Grande, localizada na Praça Central do empreendimento. A iniciativa ficará disponível aos clientes até o dia 30 de outubro, durante o horário de funcionamento do Centro de Compras.

A ação promove interatividade educacional para crianças e adolescentes nos campos das ciências modernas e de invenções científicas e tecnológicas, despertando o verdadeiro sentimento de descoberta nos visitantes. No Brasil, o projeto é inédito e foi inspirado em museus do exterior.

As atividades acontecem dentro de um avião modelo Brazilian, fabricado pela Embraer, dentro de um ambiente rico em cores e decoração interativa. A atividade é dividida em módulos de atividades de física, sons e visitação à cabine para registro fotográfico.

A arquiteta Camila Peçanha aproveitou a oportunidade para levar seus dois filhos, um com 5 e outro com 4 anos de idade. O momento foi de muito aprendizado e descontração para os pequenos. “Achei muito interessante essa atividade, porque é uma réplica de um avião e as crianças gostam muito. Meu marido é piloto da aeronáutica, e nossos filhos se interessam muito por esse universo. Quando soube da atração, logo pensei em trazê-los”, afirma.

Ao subir no avião, o participante inicia uma experiência que explora o magnetismo dos imãs, a velocidade dos objetos, o atrito das superfícies e a energia elétrica dos corpos. Em seguida, é a vez de vivenciar o mundo dos sons, além de uma experiência sobre a propagação do som.

Na área externa do evento, será possível registrar detalhes do enorme avião que abriga a atração, além de registrar e participar de algumas ações de interatividade como o tobogã com piscina de bolinhas, a bolha de sabão gigante e um pula pula inflável.

A Aerolândia fica na praça central até o dia 30 de outubro, durante o horário de funcionamento do Shopping. Os ingressos custam R$ 15,00 por 20 minutos e crianças até 5 anos devem entrar acompanhadas por um responsável.

Serviço

Evento: Aerolândia

Período: 10 de setembro a 30 de outubro

Horário: durante o funcionamento do Shopping

Local: praça central do Shopping Campo Grande