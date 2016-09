Publicada em 8 de setembro de 2016 às 17:34

Atração chega dia 10 de setembro e traz lazer e conhecimento para toda a família

Em breve, quem passar pela praça central do Shopping Campo Grande vai se deparar com uma cena inusitada: um avião estará pousado no espaço, trazendo uma nova experiência de lazer e aprendizado ao público infantil. A partir do dia 10 de setembro, a atração Aerolândia irá promover interatividade educacional para crianças e adolescentes nos campos das ciências modernas e de invenções científicas e tecnológicas, despertando o verdadeiro sentimento de descoberta nos visitantes.

O projeto, inédito no Brasil, foi inspirado em museus do exterior. E o mais divertido é que toda a ação acontece dentro de um avião modelo Brazilian, fabricado pela Embraer, dentro de um ambiente rico em cores e decoração interativa. A atividade é dividida em módulos de atividades de física, sons e visitação à cabine para registro fotográfico.

A aventura começa ao subir no avião, em uma experiência que explora o magnetismo dos imãs, a velocidade dos objetos, o atrito das superfícies e a energia elétrica dos corpos. Em seguida, é a vez de vivenciar o mundo dos sons, com instrumentos de sopro, cordas e percussão, além de uma experiência sobre a propagação do som.

Por fim, em uma cabine preservada, a criança poderá interagir com os equipamentos em funcionamento elétrico (luz e som). A experiência toda pode ser registrada em uma foto para ser levada como lembrança em um passaporte customizado.

Na área externa do evento, será possível registrar detalhes do enorme avião que abriga a atração, além de registrar e participar de algumas ações de interatividade na própria fila para a atração.

A Aerolândia fica na praça central até o dia 30 de outubro, durante o horário de funcionamento do Shopping. A capacidade é para 15 crianças simultaneamente no percurso, com duração média de 15 minutos. Os ingressos custam R$ 15,00 por 20 minutos e crianças até 5 anos devem entrar acompanhadas por um responsável.

Serviço

Evento: Aerolândia

Período: 10 de setembro a 30 de outubro

Horário: durante o funcionamento do Shopping

Local: praça central do Shopping Campo Grande