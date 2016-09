Publicada em 15 de setembro de 2016 às 15:59

Protagonista de “Velho Chico”, Domingos Montagner está desaparecido. O ator teria sumido, nesta quinta-feira (15), após dar um mergulho no rio São Francisco, em um local chamado de Prainha, no município de Canindé do São Francisco, no Sergipe, e não voltou mais.

Segundo a polícia local, as buscas pelo artista começaram por volta das 14h30. Além de policiais, bombeiros e pescadores procuram pelo veterano.

“O local do desaparecimento foi o pior lugar para se tomar banho. Ali há um desencontro das águas e formam-se redemoinhos. Realmente é onde o rio é mais complicado, há vários retornos da água” contou o soldado Carlos Santos.

Segundo o jornal “O Dia”, Montagner teria decidido tomar um banho após almoçar com Camila Pitanga em um restaurante da região.

