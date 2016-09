Publicada em 14 de setembro de 2016 às 17:07

Está confirmada a participação na primeira etapa do Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia 2016 / 2017, que irá acontecer em Campo Grande, no período de 23 a 25 de setembro, nas arenas que estão sendo montadas no Parque das Nações Indígenas, dos medalhistas de ouro nas Olimpíadas do Rio, a dupla Alison e Bruno Schimdt, e as duplas que também participaram dos Jogos Olímpicos, a Aquidauanense Talita e Larissa, e os cariocas Pedro Solberg e seu parceiro Evandro. A única ausência na competição são as medalhistas de prata Agatha e Barbara, que não irão participar da etapa tendo em vista que a dupla será alterada com a participação das novas parceiras nas etapas seguintes do circuito.

A competição terá o seu início na sexta feira, 23, durante o dia, no sábado prossegue durante, o dia com as semifinais à noite e no domingo pela manhã as finais.

A federação estará divulgando nesta sexta feira, 16, os atletas do estado que estarão participando da etapa do Circuito Banco do Brasil Nacional no período de 20 a 22 de setembro, e o Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia.