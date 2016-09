Publicada em 21 de setembro de 2016 às 07:16

A Semana do Trânsito, que acontece nacionalmente entre os dias 18 e 25 de setembro, este ano elegeu como prioridade a conscientização de condutores e pedestres quanto ao uso da faixa de segurança. Trazendo como tema “Década Mundial de Ações para a Segurança no trânsito – 2011/2020: Eu sou + 1 por um trânsito + seguro”, tem por objetivo conscientizar o cidadão de sua responsabilidade no trânsito, valorizando ações do cotidiano.

Em Mundo Novo, Município localizado no ponto mais extremo ao sul do Estado, na fronteira com o Paraguai e divisa com o Paraná, policiais militares, bombeiros militares, Departamento Municipal de Trânsito, Agência local do Detran e Conselho Comunitário de Segurança, estão trabalhando conjuntamente com o objetivo de reduzir os acidentes. Para tanto, está sendo efetuada uma intensa divulgação da campanha na imprensa em redes sociais, além da distribuição de panfletos educativos e palestras em Escolas e demais entidades.

Durante todo o período de campanha, instituições de ensino, auto-escolas e várias empresas serão visitadas pela “força-tarefa” composta por representantes dos órgãos envolvidos. Na terça-feira (20), alunos de uma escola estadual e três unidades de ensino infantil foram o alvo da campanha, onde após uma palestra, aprenderam na prática o correto uso da faixa e assistiram uma simulação de acidente.

Nos próximos dias, as demais escolas e centros de educação infantil receberão a campanha, que prevê também a distribuição de folhetos educativos na área central da cidade, quando acontecerão abordagens a pedestres e motoristas.