Publicada em 13 de setembro de 2016 às 16:56

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizou sessão solene para homenagear diversos profissionais na noite desta segunda-feira (12/9) em comemoração ao Dia do Administrador. O evento correu no Plenário Júlio Maia, por proposição do deputado Felipe Orro (PSDB). Recebeu a Comenda do Mérito Legislativo Mary Parker Follet a administradora Ligia Yoshiko de Almeida Oizumi. A honraria foi criada por proposição de Felipe Orro para homenagear profissionais com notória idoneidade moral e ilibada reputação, que tenham se destacado na área da Administração em Mato Grosso do Sul.

“Essa Comenda foi concedida em reconhecimento à importância dos profissionais administradores ao Estado, que muito contribuíram para o desenvolvimento local”, disse Felipe Orro. Ligia Oizumi agradeceu a honraria. “Fico muito feliz em recebê-la e me sinto ainda mais responsável pelo papel de mostrar à sociedade o poder transformador que o administrador tem, justamente por ser um profissional tão flexível, que pode atuar em diversos setores”, destacou. A administradora é empresária desde os 20 anos, quando criou seu próprio negócio no ramo de peças em MDF para ajudar a trazer seus pais do Japão de volta ao Brasil.

Além de Ligia, outros 17 profissionais e acadêmicos receberam homenagens por indicação do Conselho Regional de Administração (CRA). São eles: Marcelo Augusto Santos Turine, Harduin Reichel, Esacheu Cipriano Nascimento, Luiz Antônio dos Santos Monteiro, Roseli de Fátima Martins de Souza Fonseca, Higya Alessandra Merlin, Helena Marques, Thaís Perez Dias Cid, Claudia Passos Peixoto de Azevedo, Érica Alves Pinto, Fernando Henrique Muzzi Sesper, Gilmar Pereira Bejarano, Alexander Matos Leitão, Cleisson Enéas Araújo, Alisson Rosa do Amaral, Leonardo Ozório dos Anjos e Ariel de Moraes Scaglia.

Em nome dos homenageados, o professor Harduin Reichel discursou sobre o poder do pensamento positivo. “O país vira negativo se o pensamento é só negativo. Veja as Olimpíadas, o mundo elogiou e aplaudiu e só assim entendemos que nós podemos mostrar que temos organização e que somos bons. Fujam de pessoas negativas. Imagine como fica difícil administrar tudo só enaltecendo a negatividade. Há pequenos gestos que mostram lados positivos como, por exemplo, essa homenagem. Vamos fazer e trabalhar as mentes para que não se vejam só as coisas ruins”, afirmou Hardein.

O diretor-presidente da Santa Casa de Campo Grande, Esacheu do Nascimento, discursou em sequência e concordou com Reichel pela proatividade e pensamento positivo. Em nome da Santa Casa, Esacheu agradeceu a todo o corpo de colaboradores do hospital o qual administra e que é referência no Estado. “Com muito orgulho, queremos agradecer aos administradores. Nos Estados Unidos, quando se assume um governo, eles não são chamados de governantes e sim de administradores. Assumimos o hospital com uma grande dívida, mas é empresa mais empregadora da cidade, com mais de 3 mil funcionários e cerca de 600 médicos. E sem a ajuda de todos não seria possível”, disse.

A presidente do Conselho Regional de Administração de Mato Grosso do Sul, Gracita Hortência Santos Barbosa, destacou que a solenidade mostra o reconhecimento da Casa de Leis pelo profissional de Administração e amplia o desejo do estreitamento de laços. “Somos mais de oito mil profissionais filiados ao CRA, cerca de 20 mil pessoas cursam Administração de Empresas no Estado, então precisamos também considerar este profissional na atuação da administração pública e que essa solenidade mostre à sociedade a importância disso”, ponderou. A sessão solene ainda contou com apresentações do Coral da Santa Casa de Campo Grande e do Grupo Só Choro, de Dourados (MS).

Comenda – A escolha do nome da Comenda homenageia a advogada, filósofa, economista e administradora Mary Parker Follet, nascida em 1868, em Boston nos Estados Unidos, e falecida em 1933. Ela é reconhecida como a “Profetisa do Gerenciamento” pelas ideias revolucionárias que formulou e pelos métodos que antecipou. Mary Parker Follet deu maior importância às relações individuais dos trabalhadores e analisou seus padrões de comportamento, dando origem à política de recursos humanos que evoluiu para dinamizar as relações de trabalho. A Comenda foi proposta pelo deputado Felipe Orro e criada pela Resolução 47/2013. O Dia do Administrador foi instituído em Mato Grosso do Sul pela Lei 2.879/2004, a ser comemorado em todo o Brasil no dia 9 de setembro.