Publicada em 2 de setembro de 2016 às 16:45

“As pessoas de bem não se omitirão”. A afirmação, feita na noite desta quinta-feira em ato na Vila Cachoeirinha, é de Junior Mochi, presidente do diretório estadual do PMDB e presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Ele participou de ato em prol do candidato Renato Câmara, na Vila Cachoeirinha.

Mochi disse que conhece Renato há muitos anos e atestou a sua competência como prefeito de Ivinhema. “Vim aqui porque conheço o Renato. Vim trazer o meu apoio a ele e dizer que lá na Assembleia vamos contribuir para que ele faça um grande trabalho”, afirma.

O deputado ainda disse que estava oficializando também o apoio a Renato dos senadores do PMDB, Waldemir Moka e Simone Tebet. “As grandes obras de infraestrutura precisam ser feitas com recursos da União e Estado e nós estaremos lá para dar o respaldo que Renato precisa”, assegura.

Logo após a fala aos moradores do bairro Cachoeirinha, Renato e Mochi se reuniram com um grupo de empresários dos setores supermercadistas e de contabilidade. Ao reforçar a sua confiança em Renato, Mochi lembrou que não é fácil administrar um município e por isso mesmo é preciso escolher um gestor eficiente.

“O prefeito é o indutor do desenvolvimento; o Renato conhece isso mais do que ninguém porque já administrou uma cidade por oito anos. Eu o conheço muito bem e sei da sua experiência”, afirmou.

Nas suas falas Mochi fez questão de incentivar as pessoas a não desistir da política. “Não podemos colocar todos os políticos no mesmo saco. Precisamos participar e escolher bem para voltarmos a ter esperança”, afirmou.

Renato Câmara, que tem como vice a professora Zélia Nolasco, é candidato a prefeito de Dourados pela coligação “Coragem para mudar Dourados”, formada pelos partidos PMDB-PROS-PT-PRP-PPL, com o numero 15.

Da Assessoria