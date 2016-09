Publicada em 19 de setembro de 2016 às 17:38

Renato Gaúcho está oficialmente de volta ao Grêmio. Após o anúncio oficial da contratação, o técnico foi apresentado na manhã desta segunda-feira, em coletiva realizada na Arena em Porto Alegre, e já disse o que pretende fazer para mudar a fase da equipe. Ele ressaltou que vai atrás de recuperar a confiança dos jogadores e que não tem tempo suficiente para fazer alterações mirabolantes.

“O papel (do treinador) é sempre procurar com que time jogue bem em busca de vitória. Sabemos que o treinador de um grande clube, se ele não tiver os resultados, infelizmente, pela tradição do futebol brasileiro, sobra para ele. O Grêmio é um grande grupo, na minha opinião, merecia estar mais bem colocado. Eu vou trabalhar em cima deste grupo para buscar as vitórias”, apontou o novo comandante tricolor.

De volta à equipe azul da capital gaúcha em sua terceira passagem, Renato terá a missão de não somente devolver os comandados às vitórias, já que a equipe não vence há seis rodadas do Campeonato Brasileiro, mas também dar espaço para que o elenco volte a alçar voos maiores na competição. Com a seca de vitórias, o Imortal estacionou na 11ª posição da tabela, com 37 pontos, oito a menos que o quarto colocado Santos.

“Faltam menos de três meses para acabar o ano e no Grêmio todos eles (os jogadores) são profissionais, são pagos para isso. Não é porque está chegando ao fim do Campeonato que eles não precisam se doar, não precisam correr. Essa é a cobrança principal. Eles são pagos para trabalhar e é isso que a gente vai buscar. Se o time não alcança resultados, será cobrado. Se o time estivesse vencendo, eu com certeza não estaria aqui. Vou buscar trazer a equipe para o caminho das vitórias”, avisou o técnico.

Mesmo identificando a necessidade de o time voltar a vencer, o ex-atleta foi categórico ao afirmar que Roger Machado fez um bom trabalho, e que o elenco tinha aspectos positivos, voltando a apontar a importância do moral para que o time volte a se encontrar no Brasileirão.

“Tem que aproveitar as coisas boas, não é que está tudo errado. Não dá para chegar e mudar 4, 5 peças, porque a gente tem que priorizar o entrosamento. Mas pode ter certeza que o time vai jogar bem, vou mexer com a cabeça dos jogadores”, afirmou. “Se vinha fazendo, o grupo tem condições de voltar a fazer. Eu e o Roger, a gente se fala, e pode ter certeza que ele vai me ajudar. Preciso saber das coisas que vinham se passando aqui dentro”, completou.

Nesta busca por melhoras, Renato terá 12 rodadas até o fim da competição e começa a dura caminhada já nesta quarta-feira, só que pela Copa do Brasil, no jogo de volta das oitavas diante do Atlético-PR. O duelo da ida, em Curitiba, acabou com vitória gaúcha por 1 a 0.

“A gente está contra o tempo, correndo contra o tempo. É aproveitar esse bom tempo, conversar bastante. A partir de quarta, o Grêmio vai ser um pouco diferente das coisas que vêm acontecendo”, prometeu o treinador, já projetando o duelo contra o Furacão.

Junto de Renato, o presidente do clube Romildo Bolzan Júnior também anunciou o nome de outro integrante da nova comissão técnica, Valdir Espinosa. Ele já foi treinador do Grêmio, entre 1982 e 1984, quando conquistou o título da Copa Libertadores, e em 1986.

Da Gazeta Esportiva