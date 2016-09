Publicada em 4 de setembro de 2016 às 07:30

Uma aposta do Distrito Federal acertou as seis dezenas do concurso 1.853 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (3), e faturou R$ 9.543.014,95. O sorteio ocorreu em Uberlândia (MG).

Veja as dezenas sorteadas: 01 – 02 – 34 – 39 – 41 – 45.

A quina teve 28 apostas ganhadoras e cada uma vai levar R$ 74.219,70. Outras 2.780 apostas acertaram a quadra e vão ganhar R$ 1.067,90 cada uma.

A estimativa de prêmio do próximo sorteio, que será realizado na quinta-feira (8), é de R$ 3 milhões.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.