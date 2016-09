Publicada em 8 de setembro de 2016 às 12:42

Após xingamento, Obama se encontra com líder filipino

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, realizou uma reunião informal com seu homólogo das Filipinas, Rodrigo Duterte, após ele chamar o norte-americano de “filho da p…”, causando tensão diplomática.

A rápida reunião aconteceu antes de um jantar de gala no âmbito da cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), encerrada hoje.

As declarações fizeram com que Obama cancelasse um encontro bilateral marcado para a última terça-feira.

Duterte tinha sido questionado por jornalistas sobre o que diria para Obama caso o norte-americano criticasse a política de tolerância zero contra o tráfico de drogas adotada pelas Filipinas, a qual tem gerado execuções extrajudiciais de criminosos. “É bom você não interferir, senão, filho da puta, vou te fazer pagar por isso”, respondeu. Duterte, desculpou-se no dia seguinte. Em uma declaração lida por seu porta-voz, o líder admitiu que seus “fortes comentários” provocaram “preocupação e angústia”.

Autoridades diplomáticas filipinas garantem que as relações bilaterais entre Filipinas e Estados Unidos seguem fortes. Nos últimos dois meses, a polícia filipina matou mais de 2 mil pessoas suspeitas de produzirem ou traficarem drogas. As execuções chamaram a atenção de outros países, como os Estados Unidos. Aos 71 anos de idade, Duterte foi eleito em maio e já ameaçou também retirar as Filipinas da Organização das Nações Unidas (ONU).

Da AnsaFlash