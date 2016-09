Publicada em 5 de setembro de 2016 às 11:20

Rodrigo Duterte xingou Obama de “filho da puta” nesta manhã

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que está “avaliando” se ainda é “produtivo” manter a reunião que estava marcada com o líder filipino, Rodrigo Duterte, que nesta manhã (5) o xingou de “filho da puta”. Obama, que está na China para a cúpula do G20, foi informado das declarações de Duterte e pediu que seu staff avalie a necessidade de manter a reunião com Duterte amanhã, no Laos.

Caso contrário, o encontro será cancelado.

Da AnsaFlash