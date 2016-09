Publicada em 2 de setembro de 2016 às 11:05

Orgulhoso por ter estreado como técnico da Seleção Brasileira com uma convincente vitória por 3 a 0 sobre o Equador, nesta quinta-feira, em Quito, o técnico Tite fez média com alguns colegas de profissão ao final da partida. Antes e após a sua convocação, ele havia buscado informações com diversos deles.

“Tenho que ser justo e falar do Cuca, do Marcelo (Oliveira), do Oswaldo (de Oliveira)… Enchi o saco de todos os técnicos do Campeonato Brasileiro. Não é demagogia. Fica o meu agradecimento a eles por me passarem onde os atletas poderiam ser utilizados, a forma como falar com cada um”, disse Tite.

Um treinador que não está no Campeonato Brasileiro também foi lembrado por Tite – Rogério Micale, a quem ele aconselhou bastante na campanha vitoriosa do Brasil nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

“Obrigado ao Micale. A Seleção olímpica nos emprestou um espírito de equipe competitiva muito grande. As coisas estão ligadas. Fui auxiliar do Micale e agora ele foi meu auxiliar. A gente conduziu esse trabalho”, disse Tite.

Falando também sobre a sua comissão técnica, com quem dividiu a tarefa de observação dos selecionáveis, Tite avisou que a sintonia com outros profissionais do País será a base de sua filosofia na Seleção.

“É um conjunto, uma ideia. O detalhe é que não agradaremos a todos os técnicos porque uns jogam de uma forma e outros, de outra. Cada um tem um estilo diferente. O meu é de triangulação, de jogo apoiado”, concluiu o sucessor de Dunga.

Da Gazeta Esportiva