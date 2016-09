Publicada em 20 de setembro de 2016 às 10:20

Depois de ter um vídeo íntimo de Alexandre Borges viralizado nas redes sociais, na companhia de uma mulher e mais duas pessoas, que seriam transexuais, a Globo agora analisa os danos causados pela filmagem. Atualmente, o artista vive o personagem Aparício na novela “Haja Coração”, par romântico de Rebeca, papel de Malu Mader.

De acordo com o colunista Leo Dias, do jornal “O Dia”, autor da publicação do vídeo em sua coluna, existe a possibilidade de que seu personagem diminua seu papel na trama e que, ao fim, o artista descanse sua imagem. A decisão será tomada por Silvio de Abreu, diretor de departamento de dramaturgia diária.

Procurada pelo Purepeople, a assessoria de imprensa da novela afirmou que “a informação não procede”.