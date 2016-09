Publicada em 13 de setembro de 2016 às 16:02

Após reunião com diretoria, Michel Bastos sela permanência no São Paulo

Michel Bastos fica no São Paulo. A permanência do jogador foi selada em uma reunião com a diretoria do clube nesta terça-feira, no CT da Barra Funda. O diretor executivo do Tricolor, Marco Aurélio Cunha, comentou a decisão.

– Fiquei convencido de suas razões e do seu desejo de ajudar. O momento é de integrar, não dividir. O Ricardo Gomes ganha uma opção importante para a reação do time – afirmou o dirigente.

O jogador estava abalado pela má fase técnica e física e, principalmente, por ter sido agredido por torcedores organizados na invasão ao CT no último dia 27. Ele, inclusive, não foi relacionado para os últimos dois jogos, contra Palmeiras e Figueirense.

O meia de 32 anos tem contrato com o São Paulo até dezembro de 2017. Na atual temporada, Michel disputou 36 jogos e balançou as redes cinco vezes.

Se optasse pela saída do Tricolor, o meia teria dificuldades nas negociações com um outro clube. Isso porque ele já disputou sete jogos no Campeonato Brasileiro e não pode atuar mais na competição por outro clube. Além disso, a janela de transferências internacionais está fechada na maioria dos grandes centros.

Agora, porém, com a permanência definida, Michel volta a ficar à disposição do técnico Ricardo Gomes. O próximo compromisso do São Paulo será nesta quinta-feira, às 21h, contra o Cruzeiro, no Morumbi.

Do Lance!