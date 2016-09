Publicada em 5 de setembro de 2016 às 16:54

Xingado de “filho da puta” pelo presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, Barack Obama cancelou um encontro com o mandatário que seria realizado no Laos, durante a cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

“O presidente não terá uma reunião bilateral com Rodrigo Duterte. No entanto, se encontrará com a presidente da Coreia do Sul, Park Geun-hye”, declarou o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional dos EUA, Ned Price.

Da AnsaFlash