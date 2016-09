Publicada em 21 de setembro de 2016 às 16:18

Na manhã desta quarta-feira (21), Camila Pitanga usou seu perfil no twitter para avisar que voltou a gravar a novela “Velho Chico” após se afastar das locações depois que Domingos Montagner morreu afogado no rio São Francisco, na quinta-feira (15).

Na rede social, a artista que acredita ter sido salva pelo ator escreveu: “Bom dia para vocês! Hoje eu volto a gravar. Peço que orem por mim”. Vale lembrar que Camila ficou muito abalada após presenciar a morte do colega de cena. Notícias de que ela ficaria fora do ar por no mínimo um ano foram divulgadas, mas em entrevista, a artista garantiu que estaria de volta como forma de homenagear o amigo.

Do Purepeople