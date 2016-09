Publicada em 20 de setembro de 2016 às 18:03

Após anunciar que não daria mais o prêmio de melhor jogador do mundo em parceria com a Fifa, a revista “France Football” anunciou mudanças no sistema de escolha dos atletas.

Assim como ocorreu entre os anos de 1959 e 2009, quando entregava a “Bola de Ouro” de maneira independente, apenas jornalistas votarão na escolha do melhor – sem a opinião de jogadores e técnicos de seleções mundiais.

A lista de indicados também mudará – passando dos atuais 23 para 30 selecionados – e não haverá mais o anúncio dos três finalistas. Outra alteração ocorrerá na cerimônia de premiação, que não será mais realizada em janeiro, mas sim em dezembro.

Desde 2010, a Fifa e a “France Football” entregavam a “Bola de Ouro” de maneira conjunta. Porém, na última sexta-feira (17), a revista informou que voltaria a dar o tradicional prêmio individualmente. Por sua vez, a entidade máxima do futebol ainda não fez um pronunciamento oficial, mas é provável que crie uma premiação própria.

Da AnsaFlash