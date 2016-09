Publicada em 21 de setembro de 2016 às 16:00

Ao lado de Daniel Filho, Bruna Griphao assiste sessão técnica do longa “É Fada!”

Antes mesmo da pré-estreia para elenco e convidados, a jovem atriz Bruna Griphao, antagonista do longa “É Fada!”, foi convidada pelo Diretor Daniel Filho para assistir a sessão técnica do filme, este tipo de exibição geralmente é fechada para diretores e produtores que dão o “ok” final ou opinam algumas alterações para versão final do trabalho.

No longa, Bruna interpreta uma patricinha chamada Verônica, sua personagem é a antagonista da trama, líder de um grupo de meninas populares que “pintam e bordam” com a personagem da atriz Klara Castanho, protagonista da estória.

Atualmente Griphao está no elenco da novela “HaJa Coração”interpretando a órfã Carol. O Filme “É Fada” é inspirado no livro “Uma fada veio me visitar”, da escritora Talita Rebouças, tem direção geral de Daniel Filho e co-direção de Cris D’Amato e produção executiva da produtora carioca Lereby.