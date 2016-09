Publicada em 21 de setembro de 2016 às 17:13

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS) e a Caixa de Assistência dos Servidores de Mato Grosso do Sul (Cassems) celebraram, nesta quarta-feira (21/9), um ano da assinatura do Termo de Cooperação que garantiu a ampliação dos atendimentos oferecidos aos servidores na Casa de Saúde da Casa de Leis. O presidente da Cassems, Ricardo Ayache, foi à tribuna, durante a ordem do dia da sessão plenária, e ressaltou a importância da parceria. “Fizemos um melhor aproveitamento da estrutura física que já existia e buscamos ampliar os atendimentos, ampliando também o número de médicos e outros profissionais que hoje atendem os servidores”, disse.

Ayache lembrou que os funcionários da ALMS têm à disposição atendimentos em pediatria, dermatologia, ortopedia, neurocirurgia, fonoaudiologia, dentista, nutricionista, entre outros. Segundo ele, são realizados 1,5 mil procedimentos por mês e a expectativa é ampliar o número. Também enfatizou a inauguração do Hospital da Cassems em Campo Grande, dia 6 de outubro próximo. O presidente informou que a unidade, com 14 mil metros quadrados de área construída e 300 funcionários, será referência para todo o Estado, com Unidades de Terapia Intensiva (UTIs), Centro de Diagnósticos, Centro de Quimioterapia e a primeira sala de telemedicina do Mato Grosso do Sul. “Os médicos poderão conversar, em tempo real, com especialistas de outros grandes centros e definir os melhores procedimentos para cada caso”, explicou.

O presidente da Casa de Leis, Junior Mochi (PMDB), lembrou que a Casa de Saúde da Assembleia Legislativa era gerida anteriormente pela Mesa Diretora e que a parceria com a Cassems otimizou recursos. “Nós redimensionamos despesas e ampliamos a gama de atendimentos prestados, o que foi um grande ganho para todos os servidores”, disse. “Tudo foi muito bem estudado e definido pensando também em uma melhor gestão do Centro de Saúde”, reiterou o 1º Secretário, Zé Teixeira (DEM). Para a presidente da Comissão Permanente de Saúde da Casa de Leis, Mara Caseiro (PSDB), os serviços oferecidos aos servidores são agora mais humanizados. “Não tenho dúvidas de que tomamos a decisão mais acertada com essa parceria e o resultado é o que vemos, com a melhor utilização do espaço físico e um atendimento cada vez melhor aos nossos servidores”, disse.

Para o presidente do Sindicato dos Servidores da ALMS (Sisalms), Naylor Vargas Marcondes de Souza, o Centro de Saúde representa a garantia de qualidade de vida aos trabalhadores. “É importante porque, sendo ou não [cliente] da Cassems, o servidor encontra diversos atendimentos gratuitos, a ele e seus dependentes, de forma rápida e com qualidade”, analisou. “Esperamos que os serviços melhorem cada vez mais”, finalizou.